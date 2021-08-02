Франция и ЕС рассмотрят возможность дать политическое убежище Тимановской

Франция с партнерами по Евросоюзу рассматривает возможность дать политическое убежище белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Тренерский штаб хотел вернуть ее насильно с Олимпиады в Белоруссию.

Решение будет принято в ближайшие дни или недели. Об этом сообщил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон в эфире радиостанции RFI.

«Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели», — процитировал ТАСС его слова.

Он отметил, что это то, что может сделать Европа в данной ситуации.

НОК Белоруссии снял легкоатлетку Кристину Тимановскую с Олимпиады в Токио после того, как спортсменка раскритиковала тренерский штаб из-за включения ее в незапланированную эстафету. Девушку насильно пытались вернуть домой. После появления ее видео в Instagram с обращением к Международному олимпийскому комитету девушку под защиту взяла японская полиция.

В Белоруссии действие спортсменки назвали подлостью и предательством. МОК проводит расследование, после которого будет принято решение о санкциях к НОК Белоруссии.