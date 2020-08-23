Белорусские следователи проверят обстоятельства гибели пропавшего во время протестов мужчины

Следователи начали проверять обстоятельства гибели жителя белорусского города Жодино Никиты Кривцова. Он пропал 12 августа в Минске. Тогда в городе проходили массовые протесты. Спустя 10 дней мужчину нашли мертвым.

«По предварительным данным, его смерть не носит криминальный характер, видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. По данному факту проводится проверка, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — приводит «Sputnik Беларусь» текст сообщения республиканского СК.

В пресс-службе ведомства опровергли связь погибшего с массовыми протестами. Ранее его не привлекали к ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях.

28-летний Кривцов пропал в Минске 12 августа. Его тело обнаружили в субботу, 22 августа, в лесополосе возле одного из домов на улице Парниковой в Минске.

Как сообщил «Царьград», супруга найденного мужчины заявила, что не знает, принимал ли он участие в несанкционированных митингах и был ли задержан правоохранителями.

Массовые протесты и стычки с силовиками начались в Белоруссии после того, как ЦИК озвучил итоги президентских выборов 9 августа. По данным Центризбиркома, Лукашенко получил 80,1% голосов, а его соперница Тихановская — 10,1%.