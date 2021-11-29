Белорусские следователи начали проверку из-за гибели мигранта на границе

Белорусские правоохранители нашли на границе с Литвой предположительно убитого мужчину. Они же объявили, что обнаружили следы волочения.

Следственный комитет Белоруссии занялся проверкой по делу о нахождении тела беженца недалеко от литовской границы. Мужчину, по данным ведомства, нашли с ранениями, говорящими о применении насильственных действий.

Источник: Следственный комитет Белоруссии

Следователи обнаружили следы волочения с сопредельной территории, также с места преступления изъяты предметы быта и продукты с литовской маркировкой. Документов погибшего не было обнаружено. Чтобы установить реальную причину его смерти, назначили судебную экспертизу.

Литва, Латвия и Польша в последнее время активно сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса

Ранее сообщалось, что спецоперация под названием «Полесье» началась на границе Украины с Белоруссией. Ее запустили с целью не допустить миграционный кризис, который сейчас имеется на границе Белоруссии с Польшей. Задействованы будут как полицейские, так и иные силовики.