Украина начала спецоперацию на границе с Белоруссией в связи с мигрантами

Спецоперация под названием «Полесье» началась на границе с Белоруссией. Ее запустили с целью не допустить миграционный кризис, который сейчас имеется на границе Белоруссии с Польшей, рассказало ИА НСН со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы Украины.

В спецоперации примут участие силы национальной гвардии, национальной полиции, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и другие задействованные резервы.

«Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и противодействия противоправной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

По словам первого замглавы ведомства Владимира Никифоренко, руководить спецоперацией и оперативно обмениваться информацией будут межведомственные координационные штабы и координационные группы управления. Также для оценки ситуации на границе будут привлечены авиация, беспилотные авиакомплексы и технические средства наблюдения.