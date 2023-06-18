Мир 18 июня 2023, 23:49 Белорусские боевики пройдут подготовку в Польше для свержения Лукашенко — СМИ The Sunday Times: белорусские боевики готовятся в Польше к участию в свержении Лукашенко РИА «Новости»

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Белорусские боевики проходят боевую подготовку в Польше, чтобы участвовать в операции по свержению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщило издание The Sunday Times.

В материале указано, что несколько сотен уроженцев Белорусссии оказались на специальном обучении в польском городе Познань. Все это организовали группы, состоящие из экс-работников белорусских спецслужб, которые уехали из страны после президентских выборов в 2020 году.

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«Мы попробовали идти мирным путем. [Но] государство никогда не обретает свою свободу без крови», — сказал один из боевиков с позывным Дедушка.

Авторы материала напомнили, как организация «Байпол», созданная бывшими сотрудниками силовых структур Белоруссии, взяла ответственность за диверсию против воздушного борта дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России. Самолет был размещен на аэродроме Мачулищи, а «Байпол» действовала за пределами страны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия обеспечит безопасность Белоруссии, если в ней попытаются совершить переворот. Москва видит Минск как союзника, партнера и братскую сторону.