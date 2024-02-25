Мир 25 февраля 2024, 20:51 «Проходили в атмосфере страха». В США назвали выборы в Белоруссии фиктивными Госдеп США: выборы в Белоруссии были фиктивными РИА «Новости»

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В Госдепартаменте США заявили, что считают выборы в Белоруссии фиктивными. Об этом сообщило РИА «Новости».

Как отметили в Госдепе, выборы якобы проходили без демократических процедур и в атмосфере страха. Там осудили голосование в Белоруссии.

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«Выборы проходили в атмосфере страха, и ни один из электоральных процессов не может быть назван демократическим», — отметил представитель госдепа Мэттью Миллера.

Сегодня в Белоруссии прошел единый день голосования. По его итогам изберут 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.

Ранее Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2025 году. По его словам, голосование в стране — это праздник. Политик назвал выборы в Белоруссии самыми честными в мире.