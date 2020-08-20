Белорусская оппозиция пообещала силовикам «неприкосновенность»

Координационный совет белорусской оппозиции пообещал безопасность и неприкосновенность сотрудникам силовых органов Белоруссии, «перешедшим на сторону народа». Об этом заявила член президиума КС Мария Колесникова.

По ее словам, «власть запятнала честь погон», поэтому силовики, ушедшие со службы, «станут героями». Колесникова гарантировала им безопасность, материальную помощь и работу.

Ранее лидер объединенной оппозиции Светлана Тихановская объявила о создании координационного совета для мирной передачи власти в стране. На первом собрании 19 августа им были выбраны члены президиума Светлана Алексиевич, Максим Знак, Ольга Ковалькова, Мария Колесникова, Павел Латушко, Лилия Власова и Сергей Дылевский.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что КС пытается захватить власть, на что лидеры оппозиции ответили, что не намерены этого делать. Сегодня против совета было возбуждено уголовное дело в Белоруссии.