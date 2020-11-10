Белорусская АЭС прекратила генерацию электричества

«Было уже сообщение, что они прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом», — процитировал Соболева сайт RТ.

3 ноября нынешнего года энергоблок атомной электростанции включили в объединенную энергосистему Белоруссии. После этого президент Александр Лукашенко назвал республику «ядерной державой».