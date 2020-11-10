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    10 ноября 2020, 12:10

    Белорусская АЭС прекратила генерацию электричества

    Полина Петрова

    Ответственный за внешнюю коммуникацию консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзора) Олег Соболев сообщил, что БелАЭС остановила генерацию электричества, пишет РИА «Новости».
    Белорусская АЭС прекратила генерацию электричества

    «Было уже сообщение, что они прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом», — процитировал Соболева сайт RТ.

    3 ноября нынешнего года энергоблок атомной электростанции включили в объединенную энергосистему Белоруссии. После этого президент Александр Лукашенко назвал республику «ядерной державой».