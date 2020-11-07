Лукашенко назвал Белоруссию ядерной державой

«Все так буднично, как будто метро построили», — отметил глава государства.

Тем не менее Лукашенко считает событие историческим для развития страны. Президент облетел на вертолете территорию АЭС, чтобы увидеть запуск. Он осмотрел здание первого энергоблока и разрешил подъем его электрической мощности до 400 мегаватт.

Энергоблок включили в объединенную энергосистему Белоруссии 3 ноября. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на начало 2021-го. Запуск второго энергоблока готовится к 2022 году.

Литва остановила все торги электроэнергией с Белоруссией сразу после объявления о включении энергоблока в энергосистему. Это также значит, что республика и Россия не смогут продавать электроэнергию Эстонии и Латвии.

Белорусскую АЭС построили на российский кредит в 10 миллиардов долларов. Электростанция строится рядом с городом Островец, Гродненская область, отметило ИА Nation News. Она расположена на территории площадью более ста гектаров, на этой земле построено 130 зданий и сооружений. С вводом первого энергоблока будет введено 88 объектов, с вводом второго — 42. На БелАЭС будут производить около 18 миллиардов киловатт-час. Запуск атомной станции позволит замещать почти 4,5 миллиарда кубометров природного газа в год.