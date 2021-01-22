Белоруссию лишили права на еще один чемпионат мира

Международный союз современного пятиборья (UIPM) решил перенести чемпионат мира из Минска в другой город. Турнир должен был пройти в столице Белоруссии с 7 по 13 июня.

«Исполком UIPM внимательно следил за развитием событий в Белоруссии в последние месяцы и оценивал жизнеспособность проведения чемпионата мира в Минске, как и планировалось. После подробного обсуждения исполком проголосовал за перенос чемпионата мира в Минске на более поздний срок из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех флагманского соревнования UIPM», — приводит сайт UIPM слова главы союза Клауса Шорманна.

Он добавил, что особое беспокойство исполкома вызвала вероятность, что многие страны-участницы не захотят отправлять своих спортсменов в Белоруссию. Поэтому UIРМ решил «защитить справедливость проведения соревнований и олимпийской квалификации». Шорманн подчеркнул, что это решение приняли с учетом санкций МОК против Национального олимпийского комитета республики.

В начале этой недели Международная федерация хоккея (IIHF) также решила перенести чемпионат мира по хоккею из Минска. Его планировали провести в Белоруссии с 21 мая по 6 июня.