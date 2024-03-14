14 марта 2024, 23:19
Белоруссия запретила ввоз спиртных напитков из Литвы
Правительство Белоруссии ограничило ввоз товаров через границу с Литвой
Власти Белоруссии запретили ввоз некоторых товаров через белорусско-литовскую границу. Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства республики.
В Белоруссию из Литвы теперь нельзя ввозить алкогольные напитки — от пива до этилового спирта. А также уксус, шины, покрышки и одежду. Под запрет попали и бывшие в употреблении товары и части транспортных средств.
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«Введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска», — сообщило правительство.
Ранее власти Латвии запретили ввоз ряда продуктов из России и Белоруссии. Ограничения начали действовать с 8 марта. Под запрет попала сельскохозяйственная продукция: овощи, фрукты, орехи, ягоды, зерновые и кормовое сырье.
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