Мир 14 марта 2024, 23:19 Белоруссия запретила ввоз спиртных напитков из Литвы Правительство Белоруссии ограничило ввоз товаров через границу с Литвой РИА «Новости»

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Власти Белоруссии запретили ввоз некоторых товаров через белорусско-литовскую границу. Информация об этом появилась в Telegram-канале правительства республики.

В Белоруссию из Литвы теперь нельзя ввозить алкогольные напитки — от пива до этилового спирта. А также уксус, шины, покрышки и одежду. Под запрет попали и бывшие в употреблении товары и части транспортных средств.

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«Введение запрета на ввоз — ответная мера на принятое Литвой решение о прекращении движения товаров, транспорта и людей через два пограничных пункта пропуска», — сообщило правительство.

Ранее власти Латвии запретили ввоз ряда продуктов из России и Белоруссии. Ограничения начали действовать с 8 марта. Под запрет попала сельскохозяйственная продукция: овощи, фрукты, орехи, ягоды, зерновые и кормовое сырье.