Запал посылает сигналы о готовности сотрудничать с Белоруссией. Такое мнение выразил белорусский премьер-министр Роман Головченко. Его слова передал телеканал ОНТ.

«Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много», — отметил политик.

За минувшие шесть месяцев Белоруссия экспортировала товаров в недружественные страны на 3,5 миллиарда долларов. Несмотря на санкции, Запад не может отказаться от сотрудничества на фоне предстоящей зимы.

«Белорусская топливная древесина, пеллеты… помогли бы решить этот вопрос для населения. Поэтому, я думаю, очень скоро мы увидим определенные изменения», — подытожил глава правительства Белоруссии.

Отношения Минска с западными странами ухудшились в 2020 году. Тогда Александр Лукашенко победил в президентских выборах, после чего в Белоруссии начались протесты.

США и ЕС вводили санкции в отношении официальных лиц республики, а также ряда секторов экономики. На фоне этого у Белоруссии укрепились отношения с Россией.