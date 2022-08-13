Белоруссия анонсировала начало трех совместных с Россией проектов в автопроме

Россия и Белоруссия приступили к реализации трех совместных проектов в сфере импортозамещения, связанных с автомобильной промышленностью. Всего таких проектов 14, сообщил в интервью телеканалу «Беларусь-1» премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

«Один из ключевых элементов в том, что данная продукция имеет высокую потребность как у белорусских, так и у российских производителей. Именно по этому критерию образовались первые три проекта», — пояснил глава белорусского правительства.

В рамках первого проекта на базе предприятия в Руденске Минской области будет производиться световое оборудование — современная светодиодная оптика для всех видов автомобилей.

Второй проект подразумевает производство тормозных систем. По третьему проекту для нужд автопрома будет создано кольцераскатное производство. Реализовать его будет «Белаз» на базе завода в Оршанском районе, отметил Головченко.

«Его мы уже начали реализовывать, не дожидаясь кредитных ресурсов, мы сами начинаем финансировать. Если эти ресурсы придут своевременно, мы просто добавим их в этот инвестиционный котел», — заявил премьер Белоруссии.