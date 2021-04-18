Белоруссия заявила о постоянных учениях иностранных войск у границ республики

Иностранные войска в этом году практически круглые сутки проводят учения у белорусских границ. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков.

«Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается [у границ Белоруссии]. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается. Вот представьте: за 2020 год только в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений. В текущем году уже прошло и известно еще о 30 учениях», — заявил Арчаков.

Он отметил, что с учетом хотя бы недельной продолжительности каждой тренировки учения около белорусских границ проходят практически круглосуточно без перерывов.

В марте министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин во время встречи в Москве договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки. Два из них будут в России: в Калининградской и Нижегородской областях. Еще один — в Гродненской области Белоруссии.