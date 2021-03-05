Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных

Российские и белорусские военные будут проходить подготовку вместе в трех специальных учебно-боевых центрах. Об их создании договорились министры обороны государств.

«В ходе встречи 5 марта в Москве министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий обеих стран», — приводит РИА «Новости» текст сообщения Минобороны России.

Два центра будут расположены в России — в Калининградской и Нижегородской областях. Еще один — в Гродненской области Белоруссии.

В январе Хренин анонсировал совместные российско-белорусские учения «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября. По словам главы Минобороны Белоруссии, во время маневров отработают применение региональной группировки войск двух стран. Военные изучат вопросы ведения армейских операций и оценят работоспособность образцов новой и модернизированной военной техники. В качестве наблюдателей пригласят представителей западных стран.