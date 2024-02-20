20 февраля 2024, 12:00
Лукашенко заявил о скоплении военной техники НАТО у границ России и Белоруссии
Президент Лукашенко: у границ РФ и Белоруссии разместили бронетехнику НАТО
Страны НАТО разместили у границы Союзного государства тысячи бронемашин, сотни единиц авиатехники и десятки тысяч военнослужащих. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об этом на расширенном совещании с руководящим составом органов госбезопасности, сообщил Telegram-канал «Пул первого».
«Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная», — сказал он.
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Президент сказал, что в непосредственной близости от Белоруссии и России разместили около 32 тысяч военнослужащих стран НАТО. У границ выставили более одной тысячи единиц бронетехники, около 160 минометов и артиллерийских систем, 235 вертолетов и самолетов.
Он призвал подчиненных максимально подготовиться к нейтрализации рисков и угроз. Александр Лукашенко предупредил, что Белоруссия способна защитить себя и нанести противнику «неприемлемый ущерб». Для этого в ее распоряжении появились новые РСЗО «Полонез-М», зенитные ракетные дивизионы С-400 и «Искандер-М», на территории страны разместили тактическое ядерное оружие.
Белорусские силовики схватили на границе украинских диверсантов. Они несли по болотам взрывчатку.
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