Белоруссия увидела потенциал сотрудничества с Россией и ЕАЭС на фоне санкций
Замглавы МИД Белоруссии Абрамзевич заявил о потенциале сотрудничества с Россией на фоне санкций
Развивать экономику в условиях западных санкций Белоруссии поможет сотрудничество с Россией и странами ЕАЭС. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Абрамзевич.
«Наш ответ, в том числе на эти санкции, — это наше дальнейшее развитие союзной интеграции. Двадцать восемь отраслевых союзных программ, наша работа со странами ЕАЭС в экономическом блоке — огромный потенциал для кооперации», — сказал Амбразевич, отвечая на вопрос об укреплении экономики страны в условиях западных санкций.
Абрамзевич также обратил внимание на то, что страны, которые ввели ограничения в отношении Белоруссии, представляют собой «меньшинство от глобального числа государств», поэтому ни о какой мировой изоляции республики речи не идет.
«У нас есть Китай, Вьетнам, Иран, Индия, Индонезия. Огромное количество государств, с которыми мы можем и с которыми мы работаем», — подчеркнул замминистра.
Особенно важным он назвал сотрудничество с Китаем, назвав его «серьезной стратегической альтернативой в условиях нынешних передряг на Западе» и санкционного давления, которое создается в отношении Белоруссии.
Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сравнил введенные против страны ограничения с геноцидом.