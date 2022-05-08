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    08 мая 2022, 23:21

    Белоруссия увидела потенциал сотрудничества с Россией и ЕАЭС на фоне санкций

    Замглавы МИД Белоруссии Абрамзевич заявил о потенциале сотрудничества с Россией на фоне санкций

    Алексей Иванчин

    Развивать экономику в условиях западных санкций Белоруссии поможет сотрудничество с Россией и странами ЕАЭС. Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Абрамзевич.

    «Наш ответ, в том числе на эти санкции, — это наше дальнейшее развитие союзной интеграции. Двадцать восемь отраслевых союзных программ, наша работа со странами ЕАЭС в экономическом блоке — огромный потенциал для кооперации», — сказал Амбразевич, отвечая на вопрос об укреплении экономики страны в условиях западных санкций.

    Абрамзевич также обратил внимание на то, что страны, которые ввели ограничения в отношении Белоруссии, представляют собой «меньшинство от глобального числа государств», поэтому ни о какой мировой изоляции республики речи не идет.

    «У нас есть Китай, Вьетнам, Иран, Индия, Индонезия. Огромное количество государств, с которыми мы можем и с которыми мы работаем», — подчеркнул замминистра.

    Особенно важным он назвал сотрудничество с Китаем, назвав его «серьезной стратегической альтернативой в условиях нынешних передряг на Западе» и санкционного давления, которое создается в отношении Белоруссии.

    Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сравнил введенные против страны ограничения с геноцидом.