Санкции Запада сравнили в Белоруссии с геноцидом

Запад попытался задавить Белоруссию в экономическом плане. Республике приходится развиваться в непростых условиях внешнего давления.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сравнил введенные против страны ограничения с геноцидом. Слова главы правительства привела его пресс-служба.

«Нас пытаются задавить экономически. Разорвать сложившиеся торговые связи, затруднить международные финансовые операции, сломать схемы промышленной кооперации. <…> Это современный оскал геноцида», — заявил глава правительства республики.

Головченко провел аналогию между действиями Запада и фашистов в Великую Отечественную войну.

«Сегодня лицемерные западные поборники прав человека целенаправленно лишают белорусов доступа к жизненно важным лекарственным средствам», — сказал он.

Белоруссия, по словам премьера, развивается в условиях давления извне. Окрепнуть и выйти победителем стране поможет, добавил Головченко, трудолюбие, рассудительность и вера белоусов в собственные силы.