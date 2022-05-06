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    06 мая 2022, 23:49

    Санкции Запада сравнили в Белоруссии с геноцидом

    Премьер Белоруссии Головченко: страна развивается в условиях давления извне

    Александра Ломейко

    Запад попытался задавить Белоруссию в экономическом плане. Республике приходится развиваться в непростых условиях внешнего давления.

    Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сравнил введенные против страны ограничения с геноцидом. Слова главы правительства привела его пресс-служба.

    «Нас пытаются задавить экономически. Разорвать сложившиеся торговые связи, затруднить международные финансовые операции, сломать схемы промышленной кооперации. <…> Это современный оскал геноцида», — заявил глава правительства республики.

    Головченко провел аналогию между действиями Запада и фашистов в Великую Отечественную войну.

    «Сегодня лицемерные западные поборники прав человека целенаправленно лишают белорусов доступа к жизненно важным лекарственным средствам», — сказал он.

    Белоруссия, по словам премьера, развивается в условиях давления извне. Окрепнуть и выйти победителем стране поможет, добавил Головченко, трудолюбие, рассудительность и вера белоусов в собственные силы.