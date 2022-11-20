Мир 20 ноября 2022, 23:59 Белоруссия усилила границу с Украиной Глава МВД Белоруссии Кубраков заявил об усилении контингента милиции на границе с Украиной РИА «Новости»

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Белоруссия усилила границу с Украиной, службу несут сотрудники органов внутренних дел, внутренних войск МВД и погранкомитета. Об этом в интервью телеканалу СТВ сообщил глава МВД республики генерал-лейтенант Иван Кубраков.

«Сотрудники и органов внутренних дел, и внутренних войск МВД, мы совместно с погранкомитетом постоянно несем службу по охране наших рубежей. И сегодня, конечно, мы усилили особенно границу с Украиной», — заявил министр.

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Кубраков заявил, что силовые ведомства готовы обеспечить безопасность граждан вне зависимости от территориальной принадлежности, что в столице, что на границе. Задачи личному составу поставлены четко, в этом для них нет ничего нового, отметил глава МВД.

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«Если кто-то попытается — особенно что касается террористических актов <…> — эти преступники будут уничтожены», — подчеркнул генерал-лейтенант.

19 ноября вооруженный украинский военнослужащий пересек границу Белоруссии. На белорусской территории украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку. Пограничники республики проводят проверку.