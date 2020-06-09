Белоруссия снова попросила пересмотра цен на российский газ

Сегодня прошли двусторонние переговоры между главами энергетических ведомств России и Белоруссии Александром Новаком и Виктором Каранкевичем. На встрече также присутствовали посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко, а также председатель наблюдательного совета, заместитель руководителя аппарата правления — советник председателя правления «Газпром» Александр Мешков.

В ведомстве указали, что в этом году сохраняется тенденция к снижению цен на поставляемый в Европу российский газ.

«В этой связи белорусская сторона в очередной раз отметила необходимость пересмотра цен на газ для Беларуси с определением ее корректного и справедливого уровня», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики Белоруссии направило письмо «Газпрому» с предложениями поменять условия поставок газа.