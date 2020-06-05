Белоруссия снова попросила Россию снизить цены на газ

Министерство энергетики Белоруссии направило письмо «Газпрому» с предложениями поменять условия поставок газа. У ведомства также есть вопросы и по ценообразованию на следующий год.

«Разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования. <…> Белорусская сторона рассчитывает на конструктивный диалог с российскими коллегами по вопросам сотрудничества в газовой сфере», — говорится в сообщении на сайте Минэнерго Белоруссии.

В ведомстве просят рассказать, как Газпром определяет среднемесячную теплоту сгорания природного газа. Эти сведения ждут в Белоруссии.

Ранее власти уже направляли в Газпром запрос о пересмотре цен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что решение будут принимать эксперты Евразийского экономического союза. А глава МИД Сергей Лавров сказал, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются по прошлым условиям.