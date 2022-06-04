Белоруссия решила легализовать параллельный импорт

Проект закона, предусматривающего легализацию параллельного импорта товаров, разработают в Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны в Telegram.

«Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию „параллельного импорта“ товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине», — говорится в сообщении.

Также в правительстве отметили, что таким образом возможность ввозить оригинальный товар получат не только правообладатели объекта интеллектуальной собственности, но и любые импортеры.

«Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка», — говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вывозить украинское зерно через свою страну. Он заявил, что готов оказывать в этом вопросе помощь и выделить необходимое количество железнодорожного транспорта. Также Лукашенко предложил Украине и балтийским странам устроить переговоры на эту тему.