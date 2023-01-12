Мир 12 января 2023, 12:43 Белоруссия продолжит углубление экономической интеграции с Россией — Лукашенко Президент Белоруссии Лукашенко пообещал продолжить экономическую интеграцию с Россией РИА «Новости»

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Белоруссия продолжит углублять экономическую интеграцию с Россией, заявил президент республики Александр Лукашенко. Во время совещания с членами Совета министров он добавил, что процесс будет развиваться по мере выполнения уже достигнутых соглашений, сообщило БелТА.

«Конечно, мы продолжим углублять экономическую интеграцию с Россией, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего», — отметил Лукашенко.

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По его словам, пока стороны не выполнят хоть один из пунктов договоренностей, они не приступят к новым пакетам интеграционных документов. Лукашенко добавил, что договорился об этом с президентом Владимиром Путиным во время последней встречи в Санкт-Петербурге.

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Днем 9 января президент Белоруссии встретился с госсекретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым. Александр Лукашенко высказался о реализации совместных с Россией программ и предложил увеличить их финансирование. Одним из важных направлений, требующих особого внимания, белорусский лидер назвал импортозамещение.