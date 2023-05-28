Мир 28 мая 2023, 22:08 Белоруссия прикрыла дороги с Россией Совбез: Белоруссия прикрыла дороги с Россией ради безопасности РИА «Новости»

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Белоруссия прикрыла дороги с Россией, не закрывая границу. Это сделали ради безопасности страны, сообщил в интервью телеканалу ОНТ госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

«Обратили внимание на восточную границу. <…> Ни в коей мере не закрываясь от наших стратегических партнеров — Российской Федерации, ряд шагов мы предприняли по прикрытию различных дорог неосновного пользования», — сказал политик.

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Представитель белорусского Совбеза отметил, что после введения проверок автомобилей на КПП на ряде дорог наступило «небольшое возмущение» в прессе. Но, по его словам, это было направлено на обеспечение безопасности как белорусов, так и россиян.

Контроль на границе России и Белоруссии установили в начале мая. Его ввели в рамках реализации двустороннего соглашения о взаимном признании виз. Глава белорусского МИД Сергей Алейник по этому поводу заявил, что это не контроль, а «скорее, мониторинг» ситуации на границе. При этом пограничный контроль на белорусско-российской границе не проводился с 1995 года.

Ранее сообщалось, что на границе Польши с Украиной и Белоруссией скопились огромные очереди фур. Водителям приходится проводить в пробках по 45 часов.