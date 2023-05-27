Мир 27 мая 2023, 20:08 Огромный караван из фур образовался на границе Польши с Украиной и Белоруссией Налоговая палата Люблина сообщила об огромных очередях фур на выезд из Польши РИА «Новости»

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На границе Польши с Украиной и Белоруссией скопились огромные очереди фур. О многокилометровых пробках сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя налоговой палаты Люблина Михала Деруся.

По его данным, 27 мая на выезд из Польши на Украину в Дорохуске стоят около тысячи грузовых автомобилей. В очереди водителям придется провести около 45 часов.

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На украинской стороне, уточнил Деруся, нет пробки из грузовиков. За последнюю ночную смену на погранпереходе в Дорохуске в обоих направлениях оформили 640 грузовых автомобилей.

Через погранпереход в Хребенном выезда на Украину ждут почти 400 фур. Время ожидания составляет порядка 25 часов. На украинской стороне здесь находятся 60 автомобилей, для выезда в Польшу им нужно подождать шесть часов.

На этом переходе во время последней смены в общей сложности оформили 242 грузовых автомобиля.

На погранпереходе Корощин на границе с Белоруссией выезда из Польши ждут около 900 грузовиков, а время в очереди составляет около 30 часов, уточнили в налоговой палате. В обратном направлении пробки нет.

За ночную смену на этом грузовом переходе с Белоруссией оформили в обоих направлениях 639 фур.