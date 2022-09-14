«Не дадим Европе замерзнуть». Белоруссия предложила обеспечить Европу дровами | 360°

Мир 14 сентября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber «Не дадим Европе замерзнуть». Белоруссия предложила обеспечить Европу дровами Президент Белоруссии Лукашенко предложил отправить дрова в страны ЕС

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Страны Европейского союза предстоящей зимой могут рассчитывать на поставку дров из Белоруссии, чтобы спастись от холодов. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Видео с его заявлением опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

На опубликованных кадрах видно, что Лукашенко вместе с бизнесменом Сергеем Тетериным занимаются рубкой дров на территории президентской резиденции.

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«Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — заявил Лукашенко.

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Политик подчеркнул, что в ближайшее время жителям соседних стран не придется выбирать, какие дрова лучше — еловые или березовые, «главное, чтобы было тепло».

При этом Лукашенко подчеркнул, что главное — обеспечить дровами крестьян и рабочих, так как богатые люди вполне могут и обойтись.

Также он отметил, что необходимо направить дрова президенту Польши Анджею Дуде и премьер-министру Матеушу Моравецкому.

«Это наши соседи, может, одумаются», — добавил президент Белоруссии.

Сокращение поставок российского газа в Европу из-за проблем с турбинами трубопровода «Северный поток» привели к тому, что в преддверии отопительного сезона часть европейских стран не успели сделать достаточные запасы.

По оценке экспертов, газовые хранилища заполнены только на 83%, что обеспечит менее четверти годового потребления газа в Европе. По предварительной оценке, накопленные запасы закончатся уже к февралю.

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