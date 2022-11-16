16 ноября 2022, 16:20
Белоруссия посчитала силы НАТО у границ основой для ударных группировок против себя и России
Генштаба Белоруссии: силы НАТО у границ угрожают республике и России
Власти Белоруссии считают, что находящиеся в Прибалтике и Польше формирования НАТО могут будущем послужить основой для создания ударных группировок против республики и России. Такое мнение высказал замначальника белорусского Генштаба Валерий Гнилозуб, сообщило агентство БелТА.
«Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси как ее ближайшего союзника», — сказал он.
Реклама
Тем временем генеральный секретарь Альяса Йен Столтенберг заявил о том, что НАТО готов перебросить дополнительные силы ПВО в Польшу при необходимости. Речь идет, в частности, о силах морского и воздушного базирования.
Реклама
Большой резонанс произошел из-за случая в Польше 15 ноября. Там упала ракета, из-за которой погибли два человека. По предварительным оценкам, она принадлежала Украине. Тем не менее Столтенберг заявил, что киевский режим не виноват, зато частично ответственность лежит на России.
Белоруссия
Россия
Реклама
Реклама