Белоруссия попросила Россию выдать певицу Анжелику Агурбаш

Белорусская Генпрокуратура направила в Россию запрос на выдачу певицы Вероники Агурбаш. Против нее в республике завели уголовное дело о разжигании социальной вражды и публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram.

В прокуратуре Белоруссии напомнили, что уголовные дела против Агурбаш завели еще в мае. Ранее белорусская певица, которая сейчас живет в России, поддержала оппозицию. По данным ведомства, она заливала в интернет «направленную на возбуждение социальной вражды» информацию и оскорбляла Лукашенко. На родине женщину решили заключить под стражу.

Дело Агурбаш находится в производстве Следственного комитета Белоруссии.