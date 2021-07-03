Лукашенко призвал интеллигенцию отказаться от политики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители творческой интеллигенции не должна заниматься политикой. Он также призвал их больше не делать неправильных шагов.

Об этом Лукашенко заявил во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Творческая интеллигенция — это лицо нации, народа, государства. Я вас прошу: не делайте больше неверных шагов», — отметил он.

Президент Белоруссии добавил, что если представитель интеллигенции потеряет лицо, он уже практически не сможет его восстановить. Поэтому Лукашенко посоветовал таким людям следить за каждым своим шагом и думать, прежде чем совершить какой-то поступок — ведь за ними следят миллионы глаз по всему миру.

Глава республики также призвал интеллигенцию не губить свой талант необдуманными шагами. Он заявил, что поддержка некоторыми представителями протестов, которые прошли в стране в прошлом году — в некотором роде его упущение. Президент уверен, это упущение произошло из-за того, что он редко посещал их постановки и представления.

Кроме того, Лукашенко посоветовал творческим людям заниматься своими делами и не лезь в политику. Он призвал их беречь себя и творить там, где это получится.

«Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там, в политике. Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что обращается к ним спустя почти год после протестов, которые начались = после выборов главы республике. Он подчеркнул, что многие люди тогда «идейно заморочились».

«Но сегодня мы подошли к черте. Дальше — нельзя, потеряем страну. Я первым, а вы следом, — как интеллигенция, которая должна вести за собой народ, — будем виноваты в том, что упустили страну», — заключил Лукашенко.