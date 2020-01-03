Белоруссия перекрыла экспорт нефтепродуктов

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов. В концерне «Белнефтехим» сообщили, что это временная мера. Она связана с приостановкой поставки российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы республики. Пока же за рубеж Белоруссии нефтепродукты республика не отправляет.

Как подтвердили в концерне «Белнефтехим», Белоруссия временно приостановила экспорт произведенных на своих НПЗ нефтепродуктов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей белорусского концерна.

«Да, мы подтверждаем, что вывоз нефтепродуктов за пределы страны временно приостановлен в связи с ситуацией, вызванной приостановкой поставки российской нефти на наши нефтеперерабатывающие заводы», — заявили в Минске.

Между тем «Белнефтехим» готов обеспечить потребности внутреннего рынка в автомобильном топливе в полном объеме. Это подтвердил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков, сообщил сайт агентства «БЕЛТА».

«Имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы наших НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива. Поэтому поводов для беспокойства в отношении возможного дефицита на внутренних рынках мы не видим», — заявил Бунаков.

Ранее сообщалось, что экспорт российской сырой нефти на территорию Белоруссии из России прекращен. Это связано с тем, что не подписаны соответствующие договоренности на 2020 год. Между тем транзит российской нефти через территорию Белоруссии далее на запад осуществляется в полном объеме.