Минск сообщил о прекращении поставок нефти из России. Транзит не останавливали

Из-за прекращения поставок нефти из России снижена до минимально допустимого технологически уровня нагрузка на два нефтеперерабатывающих завода в Белоруссии, сообщили в концерне «Белнефтехим». В «Транснефти» утверждают, что транзит российской нефти не прекращался и идет в полном объеме.

«Поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов снижена до минимального технологически разрешенного уровня», — подтвердили в белорусском концерне. Слова представителя «Белнефтехима» привел ТАСС.

Транзит нефти между тем не прекращался. Он идет в полном объеме, подтвердил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«„Транснефть“ осуществляет прокачку в рамках заявок от нефтяных компаний. Начиная с 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ. При этом транзит через Белоруссию идет в полном объеме», — заявил представитель «Транснефти».

Сейчас Минск обеспокоен поисками новых, альтернативных источников нефти для Белоруссии. Возможно, это будут прибалтийские поставщики.

Между тем белорусские НПЗ — ОАО «Нафтан», расположенный в Новополоцке в Витебской области и Мозырский НПЗ в Гомельской — заявили об отсутствии контрактов с российскими НК на поставку нефти. Поставки сырья прекращены с 1 января.

«Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января», — подтвердил представитель НПЗ. Его слова привел «Интерфакс».