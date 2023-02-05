Мир 05 февраля 2023, 23:33 Белоруссия объяснила участие сына Лукашенко в диалоге с ОАЭ Пресс-секретарь Эйсмонт: отношения с ОАЭ курирует старший сын Александра Лукашенко РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт объяснила, почему в официальном диалоге республики с ОАЭ участвовал старший сын Александра Лукашенко Виктор. Ее слова привело издание Sputnik Беларусь.

В четверг, 2 февраля, белорусский лидер Александр Лукашенко встретился с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом Бен Заидом аль-Нахайяном. На мероприятии был замечен Виктор Лукашенко.

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Эйсмонт напомнила, что выстраивание отношений Белоруссии и ОАЭ Лукашенко-старший поручил курировать своему старшему сыну.

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«Тогда Виктор Александрович занимал должность помощника президента по национальной безопасности. И это очень ложилось во всю канву выстраивания наших отношений», — добавила она.

После того, как Виктор Лукашенко перешел на общественную работу, было принято решение ничего не менять.

«Потому что, повторюсь, это очень важный момент именно для того региона. Чтобы действительно абсолютно доверенное лицо курировало эти отношения», — резюмировала пресс-секретарь белорусского президента.

В воскресенье, 5 февраля, президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Лидеры стран обсудили дальнейшее развитие Союзного государства.