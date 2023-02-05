Власть 05 февраля 2023, 21:32 Путин и Лукашенко обсудили три блока сотрудничества России и Белоруссии Президенты Путин и Лукашенко договорились о проведении заседания Высшего госсовета РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили вопросы сотрудничества стран и дальнейшего развития Союзного государства. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Президенты провели телефонные переговоры в воскресенье, 5 февраля. Первой темой беседы лидеров двух стран стали вопросы дальнейшего сотрудничества в экономике и политике, а также обеспечения безопасности Союзного государства.

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В ближайшее время Путин и Лукашенко договорятся о личной встрече, во время которой проконтролируют выполнение данных ранее поручений. Речь идет о работе по импортозамещению и реализации планов антисанкционного взаимодействия.

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Также лидеры двух стран обсудили подготовку к заседанию Высшего госсовета. Планируется, что оно пройдет в апреле или мае — после февральской сессии Совета министров Союзного государства

В ходе заседания Высшего госсовета лидеры двух стран подпишут новые документы, а также уточнят уже заключенные договоренности.