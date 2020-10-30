Белоруссия будет придерживаться многовекторной внешней политики. При этом республика никогда не отвернется от России, если к ней будут относиться как к младшему брату. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

По словам Лукашенко, несмотря на критику и недовольство, многовекторная внешняя политика была у Минска и будет в дальнейшем.

«Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью, как хотите называйте, лететь на одном крыле. Мы — географический центр Европы. Куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить», — процитировал президента «Sputnik Беларусь».

Глава республики отметил, что Белоруссия не станет отворачиваться от России. При этом Москва должна относиться к Минску как к своему младшему брату, защищая и поддерживая.

«Мы никогда не то что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявлял госсекретарю США Майку Помпео, что Россия оказывает поддержку Белоруссии и является ее главным союзником.