Белоруссия никогда не отвернется от России — Лукашенко
По словам Лукашенко, несмотря на критику и недовольство, многовекторная внешняя политика была у Минска и будет в дальнейшем.
«Потому что невозможно то ли журавлю, то ли воробью, как хотите называйте, лететь на одном крыле. Мы — географический центр Европы. Куда нам деваться? Россия прекрасно должна нас понимать. Потому что у них орел аж двуглавый, а нам тогда надо четырехглавого породить», — процитировал президента «Sputnik Беларусь».
Глава республики отметил, что Белоруссия не станет отворачиваться от России. При этом Москва должна относиться к Минску как к своему младшему брату, защищая и поддерживая.
«Мы никогда не то что не бросим камень в сторону Востока и России… Нашей России. Я не знаю, как вы ее воспринимаете… Это моя Россия. Мы никогда так не поступим», — заключил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявлял госсекретарю США Майку Помпео, что Россия оказывает поддержку Белоруссии и является ее главным союзником.