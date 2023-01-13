Мир 13 января 2023, 20:08 Белоруссия не запретит выезд из страны непрошедшим сверку военнообязанным Минобороны Белоруссии: ограничений на выезд непрошедших сверку граждан нет РИА «Новости»

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Непрошедшим проверку учетных данных военнообязанным белорусам не запретят покидать страну, сообщили в пресс-службе Минобороны республики. Так в оборонном ведомстве прокомментировали «недостоверный комментарий» военкома Брестской области полковника Олега Коновалова.

«К гражданам Республики Беларусь, которые не прошли проверку учетных данных военнообязанных, не будут применяться ограничения на выезд за пределы страны», — рассказали в министерстве.

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Там добавили — военнообязанные белорусы, которые по каким-либо причинам не смогли пройти проверку учетных данных в прошлом году, могут сделать это в любое удобное время. Для этого нужно посетить военкомат по месту жительства.

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Ранее военком Брестской области Олег Коновалов предупредил жителей страны, что с февраля военнообязанных белорусов, непрошедших проверку данных, перестанут выпускать за границу. Он объяснил, что в сейчас доля таких людей составляет примерно 3% населения. По словам военкома, власти могут принять и другие санкции в отношении указанных лиц.