Мир 13 января 2023, 19:04 Военнообязанным белорусам пригрозили ограничением на выезд за рубеж при недочете в данных Комиссар Брестской области Коновалов: военнообязанных перестанут выпускать из Белоруссии РИА «Новости»

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Военнообязанным гражданам Белоруссии грозит ограничение выезда за рубеж, Об этом сообщил военный комиссар Брестской области Олег Коновалов. Видео с его выступлением опубликовали на информационном портале «БрестСИТИ».

«С февраля для тех людей, которые не прошли сверку, скорее всего, будут применены ограничения на выезд с территории Белоруссии», — заявил он.

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По словам Коновалова, к середине января 2023 года объем таких граждан в Брестской области примерно равен 3%. Он отметил, что в течение месяца военнообязанным жителям региона позволят устранить неточности в данных или впервые пройти сверку информации.

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Также Коновалов сообщил, что ограничение в выезде за границу — не единственная мера, готовящаяся к реализации. Он сказал, что военные ведомства проработают дополнительные санкции к таким людям.

Десятого января Минобороны Белоруссии заявило, что в стране закончились мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных жителей республики. По данным ведомства, сверку прошли 95% военнообязанных граждан. Входящих в 5% жителей Белоруссии признали болеющими либо находящимися за пределами страны.