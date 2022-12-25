Мир 25 декабря 2022, 02:03 Белоруссия достигла рекордных показателей экспорта в Россию Премьер Белоруссии Головченко: экспорт в Россию составил рекордные 18 млрд долларов Unsplash

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Экспорт из Белоруссии в Россию за первые 10 месяцев 2022 года достиг рекордных показателей. Общая сумма составила 18 миллиардов долларов, сообщил председатель Совета министров Белоруссии Роман Головченко.

«По итогам 10 месяцев экспорт в Российскую Федерацию составил 18 миллиардов долларов», — заявил он.

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В предыдущие годы общая сумма экспорта достигала максимум 12–13 миллиардов долларов в год. Объем закупок России у Белоруссии по итогам уходящего года может дойти до 22–23 миллиардов долларов, заверил Головченко.

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По его словам, планы Белоруссии на экспорт уже выполнили в 70 регионах России. Сумма поставок белорусской продукции в 14 областях страны превысила 100 миллионов долларов.

Ранее российские власти согласовали кредитование Белоруссии с целью импортозамещения. Вице-премьер Алексей Оверчук сообщил, что речь идет о полутора миллиардах долларов на проекты, связанные с импортозамещением и развитием соответствующих производств.

Ранее белорусская сторона запустила с российскими коллегами три общих проекта в автомобильной промышленности. Эти начинания напрямую связаны с работой Союзных государств по направлению импортозамещения. Головченко заверил, что результаты этих проектов нужны России и Белоруссии.