Россия выделила Белоруссии кредит для импортозамещения | 360°

Деньги 06 октября 2022, 10:18 Поделиться Telegram

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Viber Россия выделила Белоруссии кредит для импортозамещения Вице-премьер Оверчук: Россия выделила Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов piqsels

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Правительство России согласовало кредитование Белоруссии с целью импортозамещения. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Оверчук. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Полтора миллиарда долларов на проекты, которые будут связаны с импортозамещением и развитием соответствующих производств», — уточнил он.

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Оверчук сказал, что работа над документацией по выделению этих средств находится на завершающем этапе. Само решение принято окончательно. Также удалось согласовать все параметры этой меры поддержки союзного государства.

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Изначально о ведении переговоров по такому формату кредитования еще в августе сообщал премьер Белоруссии Роман Головченко.

Также он отмечал, что представители его страны совместно с российскими коллегами запустили три общих проекта в автомобильной промышленности. Эти начинания напрямую связаны с работой Союзных государств по направлению импортозамещения. По словам Головченко, в результатах этих проектов нуждается и российская и белорусская сторона.

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