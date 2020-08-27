Белоруссия договорилась с Россией о рефинансировании долга

Этот вопрос стороны обсудят 27 августа.

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования», — заявил глава республики.

Перед этим Белоруссия договорилась с Россией, что оставит деньги у себя.

«И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — отметил Лукашенко.

Кроме того, в Минске надеются получить значительные валютные поступления от экспорта в Россию и КНР.

Государство не допустит обвала национальной валюты, пообещал Лукашенко. Граждане смогут купить доллары при желании. Причем в Белоруссии — плавающий курс. Власти также не сдерживают курс рубля, «уцепившись руками».

Лукашенко напомнил, что три месяца назад поставил перед Национальным банком и правительством задачу вернуть в страну все золотовалютные резервы. Его поручение было выполнено в полной мере, поэтому в республике «нет такой катастрофы».

«Да, в каких-то обменниках когда-то может не хватать наличности. Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите», — отметил президент.

Ранее Лукашенко пообещал устранить уличные акции. Власти Белоруссии защитят своих граждан от группировок, которые готовы прийти в республику.

Протесты в стране начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. По мнению оппозиции, выиграла Светлана Тихановская.