«Не собираюсь никого убаюкивать». Лукашенко пообещал защитить белорусов от «группировок»

«Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие, пока петарды», — обратил он внимание.

Глава государства опасается, что участники массовых протестов начнут бросать гранаты.

Вокруг Белоруссии сформировались группировки, которые готовы прийти в республику и разжечь этот пожар, уверен Лукашенко.

«Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать», — добавил президент.

Он уверен, что в стране вскоре завершатся несанкционированные уличные акции. При хорошо работающих предприятиях государству не страшны никакие катаклизмы, считает Лукашенко. С улицей власти справятся, «как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку».

Белорусский лидер напомнил, что на митингах в поддержку мира, спокойствия и действующего президента выступили около трех миллионов человек. Такой коллектив он назвал «силищем».

Лукашенко призвал всех жить спокойно, каждому заниматься своим делом. А сам он и силовые структуры тоже будут посвящать время своим обязанностям, причем будут действовать исключительно по закону.

«Мы не кровожадные, мы не собираемся никого душить, гонять по улицам, если нас к этому не вынуждают», — добавил Лукашенко.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. По мнению оппозиции, выиграла Светлана Тихановская.

Тихановская заявила, что мирные протесты в Белоруссии продолжатся. Оппозиция «вместе с народом» добивается проведения «новых прозрачных выборов».