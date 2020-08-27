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    27 августа 2020, 13:44

    «Не собираюсь никого убаюкивать». Лукашенко пообещал защитить белорусов от «группировок»

    Алена Макаренко

    Власти Белоруссии обязаны защитить своих граждан. Президент Александр Лукашенко пообещал противостоять группировкам, сформированным вокруг республики. Об этом сообщило БелТА.

    «Люди устали, люди поняли, что такое жить в спокойном городе-герое Минске, а что такое, когда бомбят улицы, когда на балконы забрасывают коктейли Молотова и прочие, пока петарды», — обратил он внимание.

    Глава государства опасается, что участники массовых протестов начнут бросать гранаты.

    Вокруг Белоруссии сформировались группировки, которые готовы прийти в республику и разжечь этот пожар, уверен Лукашенко.

    «Мы этого допустить не можем. Я это говорю прямо и не собираюсь никого убаюкивать», — добавил президент.

    Он уверен, что в стране вскоре завершатся несанкционированные уличные акции. При хорошо работающих предприятиях государству не страшны никакие катаклизмы, считает Лукашенко. С улицей власти справятся, «как бы им ни хотелось дестабилизировать эту обстановку».

    Белорусский лидер напомнил, что на митингах в поддержку мира, спокойствия и действующего президента выступили около трех миллионов человек. Такой коллектив он назвал «силищем».

    Лукашенко призвал всех жить спокойно, каждому заниматься своим делом. А сам он и силовые структуры тоже будут посвящать время своим обязанностям, причем будут действовать исключительно по закону.

    «Мы не кровожадные, мы не собираемся никого душить, гонять по улицам, если нас к этому не вынуждают», — добавил Лукашенко.

    Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. По мнению оппозиции, выиграла Светлана Тихановская.

    Тихановская заявила, что мирные протесты в Белоруссии продолжатся. Оппозиция «вместе с народом» добивается проведения «новых прозрачных выборов».

    Новости SMI.FM