Авиация России из Региональной группировки войск начала патрулировать границы СГ | 360°

Мир 20 октября 2022, 11:36 Авиация России из Региональной группировки войск начала патрулировать границы СГ Минобороны Белоруссии: авиация РФ из Региональной группировки войск патрулирует границы СГ

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Авиация Российской Федерации приступила к плановому патрулированию воздушных границ Союзного государства. Об этом информировало Министерство обороны Белоруссии в Telegram-канале.

«В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства», — указано в сообщении.

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Ранее президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко достигли соглашения о развертывании совместной региональной группировки войск для защиты Белоруссии от угрозы со стороны Украины.

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Белорусский президент ранее признавался, что в стране идет постоянная модернизация армии. Однако подчеркивалось, что в Белоруссии не будет мобилизации, поскольку военных действий на ее территории нет. Белоруссия направляет усилия на то, чтобы не допустить распространения украинского конфликта на ее территорию, — этим и ограничивается ее участие в спецоперации.