Белоруссии пригрозили санкциями ЕС из-за разгона демонстраций

Государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и множество получили ранения. Тысячи людей были задержаны, а подавление свободы собраний, СМИ и права на выражение мнения усилилось Жозеп Боррель верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности

В ЕС отметили, что согласно отчетам наблюдателей, «избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства — участника ОБСЕ». И призвал Минск немедленно освободить всех задержанных на акциях протеста.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала это заявление. Она отметила, что Европейский союз «будет оценивать действия белорусских властей по урегулированию сложившейся ситуации и проведет углубленный анализ» отношений с республикой.

Президентские выборы в Белоруссии проходили с 4 по 9 августа. По данным ЦИК, Александр Лукашенко получил 80% голосов, его главная соперница Светлана Тихановкая — 10%. После выборов в республике начались массовые протесты, которые власти жестко подавляют.