Белорусию предупредили о второй волне пандемии коронавируса

Повторная вспышка коронавируса может произойти в Белоруссии осенью и зимой. Чиновникам еще нельзя расслабляться, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай Бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться. И никто не знает, когда она придет», — приводит БелТА слова Лукашенко на совещании по актуальным социально-экономическим и политическим вопросам.

Он предположил, что 2019-nCoV может вернуться осенью и зимой. В таком случае к этому необходимо серьезно подготовиться. Лукашенко выразил надежду, что эта напасть обойдет Белоруссию стороной, однако призвал никого не расслабляться.

Белорусский президент особо подчеркнул, что инфекционных коек сейчас в стране более чем достаточно, и отметил хорошую организацию контроля за развитием ситуации в условиях пандемии. Ранее Лукашенко сказал, что ситуация с распространением нового вируса в республике начала постепенно улучшаться.

По последним данным, в Белоруссии выявили 36 198 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом в республике умерли 199 человек.