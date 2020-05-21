Лукашенко отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Белоруссии

«Я вижу информацию, контролирую, но ни в коем случае нельзя расслабляться. Надо до конца пройти этот путь и доказать всем, особенно у нас в стране. Нам надо бороться за жизнь людей. Надо держаться изо всех сил и спасать людей, потому что останется один показатель — смертность», — заявил Лукашенко.

Мысли президент озвучил в разговоре со своим помощником Александром Косинцем и главой национального Минздрава Владимиром Караником.

Лукашенко рассказал, что доволен работой сферы здравоохранения в Белоруссии. Он надеется, что страна стойко продержится до конца пандемии.

По прогнозам Лукашенко, окончание пандемии придет уже скоро — «барахтаться» с вирусом предстоит еще около месяца.

В Белоруссии в приоритет ставят лечение любой пневмонии, независимо от причин ее возникновения. Это решение Лукашенко назвал верной тактикой. По этой причине спад заболеваемости особенно хорошо заметен в Витебске и Минске — городах, которые столкнулись с инфекцией первыми.