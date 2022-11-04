Бельгийский эксперт назвал истинную цену свободы Европы от российского газа | 360°

Мир 04 ноября 2022, 20:52 Бельгийский эксперт назвал истинную цену свободы Европы от российского газа Bloomberg: Евросоюз потратил почти 105 миллиардов долларов на заполнение газовых хранилищ РИА "Новости"

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Европа потратила огромную сумму на заполнение газовых хранилищ из-за отказа от российского топлива. Об этом изданию Bloomberg заявил эксперт бельгийского аналитического центра Бен МакВильямс.

«Общая стоимость запасов топлива в хранилищах ЕС с апреля по октябрь составила 104,8 миллиарда долларов», — сказал эксперт.

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По мнению издания, это огромная сумма. В статье отмечается, что это примерно в два раза превышает общий объем помощи США Украине на данный момент. Эксперты уверены, что счет на следующий год окажется еще выше.

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В статье отметили, что огромные финансовые расходы и усилия по подготовке к зиме показали, что Европа очень сильно зависит от российского газа. Сейчас доля поставок голубого топлива из России в Евросоюз составляет около 20%, прежде этот показатель превышал отметку в 40%.

Ранее стало известно, что немецкая энергетическая компания Uniper за девять месяцев 2022 года потеряла почти 40 миллиардов евро из-за сокращения поставок газа из России.