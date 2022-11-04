Немецкая компания Uniper понесла убытки на 40 миллиардов евро без российского газа | 360°

04 ноября 2022, 01:22
Немецкая компания Uniper понесла убытки на 40 миллиардов евро без российского газа
Убыток немецкой компании Uniper составил 40 миллиардов евро без газа из России
Немецкая энергетическая компания Uniper за девять месяцев 2022 года потеряла почти 40 миллиардов евро из-за сокращения поставок газа из России. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Снижение [прибыли] в основном связано с газовым бизнесом, на который негативно влияют высокие затраты на замену из-за сокращения поставок газа из России», — пояснили в Uniper.
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При этом в 2021 году компания получила хорошую прибыль. Но из-за разразившегося в Европе энергетического кризиса Uniper вынуждена закупать дорогой газ на спотовом рынке.
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В сентябре немецкая компания заявила о подготовке иска к российскому ПАО «Газпром». Uniper надеется отсудить миллиарды евро, чтобы компенсировать убытки.
Власти России из-за ситуации с газопроводом «Северный поток» и «Северный поток — 2» планируют реализовать проект газового хаба в Турции. Он появится в области Тракья на северо-западе страны. Стороны ведут предварительные переговоры.
Германия
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