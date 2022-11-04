Немецкая компания Uniper понесла убытки на 40 миллиардов евро без российского газа | 360°

Деньги 04 ноября 2022, 01:22 Немецкая компания Uniper понесла убытки на 40 миллиардов евро без российского газа Убыток немецкой компании Uniper составил 40 миллиардов евро без газа из России РИА "Новости"

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Немецкая энергетическая компания Uniper за девять месяцев 2022 года потеряла почти 40 миллиардов евро из-за сокращения поставок газа из России. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Снижение [прибыли] в основном связано с газовым бизнесом, на который негативно влияют высокие затраты на замену из-за сокращения поставок газа из России», — пояснили в Uniper.

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При этом в 2021 году компания получила хорошую прибыль. Но из-за разразившегося в Европе энергетического кризиса Uniper вынуждена закупать дорогой газ на спотовом рынке.

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В сентябре немецкая компания заявила о подготовке иска к российскому ПАО «Газпром». Uniper надеется отсудить миллиарды евро, чтобы компенсировать убытки.

Власти России из-за ситуации с газопроводом «Северный поток» и «Северный поток — 2» планируют реализовать проект газового хаба в Турции. Он появится в области Тракья на северо-западе страны. Стороны ведут предварительные переговоры.