Мир 17 февраля 2024, 03:56 Бельгийских чиновников пытались отравить ядовитыми письмами Politico: письма с ядом нашли в здании госбезопасности Бельгии Unsplash

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Полицейские обнаружили в правительственных зданиях Брюсселя конверты с ядовитыми письмами. Об этом сообщила газета Politico.

«Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок — бруцин», — рассказали в прокуратуре страны.

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По данным местных СМИ, письма отправили в брюссельский Дворец Правосудия, где работает министр юстиции, и в здании госбезопасности страны. Все, кто контактировал с письмами, не пострадали. Имя отправителя сейчас устанавливается.

Бруцин — это яд, который возбуждает центральную нервную систему человека, вызывая судороги. Он становится очень опасным, когда попадает в организм.

В марте 2023 года стало известно о покушении на Героя России, командира специального отряда «Ахмат», помощника главы Чечни Апти Алаудинова. Ему прислали конверт с отравленным письмом. Следователи возбудили уголовное дело.