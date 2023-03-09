Происшествия 09 марта 2023, 10:23 Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после попытки отравления командира «Ахмата» Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попытки отравления командира Алаудинова

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда «Ахмат», помощника главы Чечни Апти Алаудинова. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Уточняется, что поручение дали руководству Главного военного следственного управления. Ход расследования поставили на контроль в СК РФ.

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О том, что Герой России Алаудинов пережил покушение, стало известно в феврале. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что адъютант получил конверт с отравленным письмом. Командир «Ахмата» понял это по специфическому едкому запаху, быстро обработал руки и промыл нос. Тем не менее его и двух адъютантов отправили в московскую клинику. Самочувствие Алаудинова было неплохим, но врачи настаивали на том, чтобы он прошел лечение.

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Уже через несколько дней Кадыров информировал о том, что Апти Алаудинов скоро вернется в зону спецоперации. Сейчас это уже произошло. Герой России восстановил здоровье не полностью, но решил долечиваться «на ходу».