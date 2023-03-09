09 марта 2023, 10:23
Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после попытки отравления командира «Ахмата»
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попытки отравления командира Алаудинова
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда «Ахмат», помощника главы Чечни Апти Алаудинова. Об этом сообщила пресс-служба СК.
Уточняется, что поручение дали руководству Главного военного следственного управления. Ход расследования поставили на контроль в СК РФ.
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О том, что Герой России Алаудинов пережил покушение, стало известно в феврале. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что адъютант получил конверт с отравленным письмом. Командир «Ахмата» понял это по специфическому едкому запаху, быстро обработал руки и промыл нос. Тем не менее его и двух адъютантов отправили в московскую клинику. Самочувствие Алаудинова было неплохим, но врачи настаивали на том, чтобы он прошел лечение.
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Уже через несколько дней Кадыров информировал о том, что Апти Алаудинов скоро вернется в зону спецоперации. Сейчас это уже произошло. Герой России восстановил здоровье не полностью, но решил долечиваться «на ходу».
Рамзан Кадыров
СК РФ
Следственный комитет России
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