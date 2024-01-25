Мир 25 января 2024, 07:51 Бельгия предупредила об отсутствии «плана Б» в случае блокирования Венгрией помощи для ВСУ Bloomberg: ЕС не разработал план на случай блокировки Венгрией помощи Украине Unsplash

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Евросоюз не составил план действий в случае, если Венгрия наложит вето на пакет помощи Украине на ближайшем саммите объединения. Об этом Bloomberg заявил министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем.

«На данный момент плана Б нет, нам надо работать над идеями», — указал он.

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Министр предположил, что Евросоюз может разработать множество «альтернативных решений», благодаря которым Украине удастся получить помощь в размере 50 миллиардов евро, несмотря на возможное вето Венгрии.

Он также признался, что считает необходимостью достижение договоренности со всеми странами объединения. По его словам, лидеры ЕС смогут договориться между собой на саммите 1 февраля.

Ранее Венгрия отказалась одобрить выделение Украине военной помощи ЕС. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто проинформировал, что страна не будет посылать оружие ВСУ. Он добавил, что Венгрии пришлось бы передавать в фонд 23 миллиарда форинтов в год для финансирования Украины.