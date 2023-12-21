Мир 21 декабря 2023, 12:42 Россия даст симметричный ответ на конфискацию замороженных активов в Европе Силуанов пригрозил зеркальным ответом ЕС на конфискацию активов России РИА «Новости»

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Россия обладает достаточным количеством замороженных активов европейских компаний, чтобы подготовить зеркальный ответ на конфискацию ее средств в Евросоюзе или использование доходов от заблокированных денег. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр финансов Антон Силуанов.

Он напомнил, что средства зарубежных компаний в виде дивидендов, обязательств по ценным бумагам и других обязательств перед контрагентами недружественных стран находятся на счетах типа «С», что фактически означает их заморозку.

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«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны России. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся на счетах так называемых „С“», — заявил Силуанов.

На банковские счета, о которых говорил министр, зачисляют средства от продажи активов, принадлежащих предпринимателям из недружественных стран. На счет поступают рубли по курсу на день продажи. Конвертировать деньги в валюту можно только с разрешения российских властей.

Газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США потребовали от Европы изъять замороженные 260 миллиардов евро российского Центробанка и провести траншами через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) Украине. Как пояснили собеседники журналистов, эту тему подняли на фоне сложности с утверждением дополнительных пакетов помощи.

Предложение американцев европейцы встретили без энтузиазма. Основная доля замороженных российских активов приходится на бельгийский депозитарий Euroclear, где остался 191 миллиард евро. Еще 19 миллиардов находятся во Франции, и 7,8 миллиарда евро — в Швейцарии.

Европейские чиновники заявили, что конфискация станет беспрецедентным случаем и разрушит доверие к европейской экономике со стороны Китая и Саудовской Аравии, которые начнут выводить свои средства.

Пока что Евросоюз пошел по самому мягкому пути и разрешил направлять на помощь Украине часть налога на прибыль, полученной от использования российских активов. По данным СМИ, Euroclear за 10 месяцев 2023 года таким образом заработал три миллиарда евро.